Rissa con presunto accoltellamento in centro

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono state chiamate ieri alle 17.30 in Contrà Oratorio dei Servi a Vicenza, dove ha sede il centro di assistenza San Faustino. Un cittadino aveva segnalato una rissa in corso fra cittadini stranieri. Sul posto si sono portati due equipaggi delle volenti e su indicazioni dei presenti, gli agenti hanno inseguito due stranieri che stavano fuggendo in bici in direzione di Piazza delle Erbe.

Uno dei due è riuscito a dileguarsi mentre il secondo (T.M. tunisino di 28 anni, con precedenti) è stato bloccato ed identificato. I presenti hanno riferito che il giovane, poco prima, nel corso della rissa, aveva accoltellato un altro straniero. Gli agenti lo hanno perquisito e l’hanno trovato in possesso si un paio di forbici appuntite. Nessuna traccia di coltelli, anche se non è escluso, laddove vi fosse stato l’accoltellamento, che abbia usato proprio le forbici.

E’ stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.