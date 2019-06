Rissa al bar con lesioni: identificati in 3 grazie alle telecamere

I militari della Stazione di Piovene Rocchette, a seguito di un’attività investigativa, hanno deferito per lesioni personali aggravate in concorso: E.F.M., nato in Marocco, 26 anni, pluripregiudicato; C.A., nato in Serbia 22 anni, con pregiudizi di polizia; J.D., nato a Capua 26 anni, con pregiudizi di polizia.

A carico dei tre ragazzi sono stati raccolti gravi e concordanti indizi, suffragati dall’acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza e da diverse testimonianze rese da altre persone presenti, sull’aggressione subita a Santorso presso il “Bar Civico 7” lo scorso 13 aprile alle 4 di notte da un cittadino straniero che, successivamente medicato presso l’ospedale “Alto Vicentino”, aveva riportato una prognosi di giorni 30 per frattura del setto nasale. La lite era scaturita da frasi dette mentre alcune delle persone coinvolte erano sotto l’influsso di sostanze alcooliche.