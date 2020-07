Rissa a Villa Bonin: denunciate 6 persone

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, in data odierna, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per rissa, sei persone di età compresa fra i 19 e i 46 anni, residenti a Verona e Vicenza.

L’accaduto si è verificato domenica 12 luglio 2020, alle ore 04.00 circa, all’esterno della discoteca Villa Bonin dove un gruppo di quattro giovani residenti a Verona tre dei quali originari del Gambia e un rumeno, al rifiuto degli addetti alla security di accedere nel locale, si rendevano successivamente responsabili nei loro confronti di una rissa, anche con il coinvolgimento di altri gruppi di persone dileguatesi poco prima del sopraggiungere in forze dei militari dell’Arma (con pattuglie oltre che della Sezione Radiomobile, anche della Compagnia Carabinieri SeTAF, della Tenenza di Dueville e della Stazione di Longare) e della Sezione Volanti della Questura.

Sul posto venivano identificati i quattro giovani residenti a Verona (uno dei quali a seguito della rissa riportava lesioni lievi medicate sul posto da personale del S.U.E.M. 118) e i due addetti alla security residenti nel capoluogo.

Le indagini proseguono per giungere all’identificazione delle restante persone coinvolte nella rissa.

L’Autorità Giudiziaria berica nel frattempo informata dell’accaduto, valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare.