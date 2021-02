Rischio valanghe, il Rifugio Bertagnoli chiude a pochi giorni dalla riapertura

Un fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati dell’Alta Valle del Chiampo: il rifugio Bertagnoli Alla piatta chiude fino a data da destinarsi per pericolo valanghe. la comunicazione oggi tramite i social network direttamente dal gestore del rifugio, Alessandro Giambellini, che aveva riaperto il Rifugio Bertagnoli e anche il Rifugio Gingerino a Montefalcone di Recoaro da lunedì, dopo la già lunga chiusura “causa zona arancione da dpcm”, durata per tutte le vacanze natalizie e terminata solo lunedì. Ed è subito scoppiata la polemica sui social, dopo la notizia della chiusura di quello che è a tutti gli effetti uno tra i più amari e frequentato rifugi delle Piccole Dolomiti. “Per delucidazione e giusta informazione – ha poi spiegato Giambellini per placare gli animi – abbiamo in essere un’ordinanza comunale che vieta il transito per la strada che collega Campodalbero al rifugio fino al 30 maggio, di conseguenza finché dal centro valanghe di Arabba non arriverà il cessato pericolo di possibili valanghe, il rifugio rimarrà chiuso al pubblico. Ancora mille grazie e preparatevi che quando riapriremo saremo più forti di prima”.

Gli ha fatto eco il Comune di Crespadoro, che ha pubblicato nella sua pagina social un’altra delucidazione: “Il sopralluogo dei tecnici specializzati del Centro Valanghivo di Arabba, avvenuto sabato 30 gennaio 2021, hanno evidenziato un GRAVE E IMPREVEDIBILE rischio di valanghe.I fronti di spaccatura che partono da Cima Mesole, sono molteplici e in continuo movimento. Imprevedibili sono anche gli eventuali distacchi che potrebbero avvenire di giorno, di notte e per un lungo periodo di tempo, proprio per la morfologia del terreno. Per questo sono catalogate fra le valanghe più pericolose in assoluto. La STRADA CHE DA CAMPODALBERO SALE ALLA PIATTA RESTA CHIUSA sia al traffico veicolare che pedonale.Chiedo cortesemente di NON recarsi in zona per il reale e concreto pericolo che i tecnici hanno evidenziato.Il sindaco Emanuela Dal Cengio”.

