Rischio neve: AIM già al lavoro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Situazione meteo in evoluzione: AIM Amcps già operativa in serata per le salature

In previsione della situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come peraltro annunciato dal Bollettino Meteo Veneto emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione veneto, AIM Amcps si è attivata per essere operativa già da questa sera.

Infatti, secondo le prescrizioni diramate dalla Direzione Protezione Civile regionale, è probabile che dalla tarda serata di oggi, 22 gennaio, e fino al primo mattino di giovedì 24, si verifichino deboli precipitazioni nevose, anche in pianura, con fenomeni locali di pioggia mista a nevischio.

In particolare, sulla pianura vicentina è possibile una leggera imbiancata, in particolare nelle campagne, meno nei centri abitati, dalle ore 1 alle 8 di domani mattina. Molto più probabile, invece, si verifichino leggere piogge, anche nella serata di domani, con temperature ancora sullo zero o poco sopra.

A fronte di questa situazione, AIM Amcps ha già pronti all’uscita 8 mezzi spargisale propri, e altri 2 di terzisti.

Operativamente, il personale di AIM Amcps è stato preallertato per questa sera e per la prossima notte con un turno di reperibilità, mentre alle 23 usciranno già 2 mezzi per la salatura preventiva di punti stradali sensibili, come la salita di Monte Berico, sottopassi, ponti e cavalcavia.