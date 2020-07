Riparte la Fondazione Cuoa

CUOA Business School, in questi mesi di lockdown senza lezioni in aula, non si è mai fermata, ma ha continuato a proporre numerose occasioni di riflessione attraverso webinar, articoli, videolezioni, tante proposte formative nuove 100% online e la continuità didattica dov’era possibile. Ora però la prestigiosa sede di Villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina è nuovamente pronta ad accogliere tutti i vecchi allievi e a dare il benvenuto ai nuovi con entusiasmo ed energia.





CUOA riparte, in massima sicurezza, con master e corsi e riaccoglie in aula i numerosi allievi delle diverse proposte formative. E riparte anche con un benvenuto a 35 giovani laureati, nuovi allievi del Master Brand Ambassador e del Master in Gestione d’Impresa. Hanno una media di 25 anni di età. La maggior parte proviene dalla Regione Veneto e questo dato non stupisce, visto il periodo da cui arriviamo e l’incertezza sulla possibilità degli spostamenti tra Regioni. Tuttavia, la voglia di ripartire e di non fermarsi è tanta e il numero delle adesioni sono un dato estremamente positivo che evidenzia come una delle Regioni più colpire da questa emergenza sanitaria non abbia alcuna intenzione di abbattersi, ma anzi è già pronta a ricominciare.

CUOA e le oltre 100 aziende socie sostenitrici hanno lanciato in pieno lockdown un segnale forte di fiducia verso il futuro ai giovani e alle loro famiglie, mettendo a disposizione oltre 100mila euro per agevolazioni economiche finalizzate alla partecipazione ai Master Full Time 2020: sono 11 gli allievi dei due master che partono oggi 16 giugno beneficiari delle agevolazioni.

L’iniziativa della scuola e delle aziende CLUB Member proseguirà anche per i due programmi dell’autunno: il Master in Retail Management e Marketing e il Master in Business Innovation.

Il Master in Gestione d’Impresa è un percorso prestigioso e appassionante nella comprensione profonda del funzionamento delle imprese e nell’apprendimento della professione manageriale, che ti permette di imparare ad analizzare, a decidere su problemi complessi, a muoverti con disinvoltura in un contesto globale, con un solido ed aggiornato patrimonio di conoscenze. È un percorso in general management e sviluppa competenze a 360° sulla gestione dell’impresa: strategia, marketing, digital communication, risorse umane, finanza, operations, project management. Di 19 partecipanti 11 sono femmine e 8 maschi. Riguardo al percorso accademico dei partecipanti: 9 arrivano da una laurea triennale e 10 da una magistrale. A proposito della macro area di provenienza dei loro percorsi di studio: 31% Giurisprudenza/Sc. Giuridiche, 21% Economia, 21% Lingue 15% Ingegneria. Mentre il 5% proviene da Lettere e il 5% da Scienze Politiche.

Il Master Brand Ambassador è un master in marketing management che diploma ambasciatori dei brand del Designed e Made in Italy e dei loro valori, in grado di comunicarli, promuoverli, valorizzarli e venderli. Il Master consente di intraprendere percorsi di sviluppo professionale nelle diverse aree del marketing, ricoprendo ruoli in ambito commerciale, comunicazione e prodotto. Di 16 partecipanti 13 sono femmine e 3 maschi. Il 79% dei partecipanti proviene dalla regione Veneto, mentre il 15 dal Friuli Venezia Giulia. Riguardo al percorso accademico dei partecipanti: 13 arrivano da una laurea triennale e 3 da una magistrale. A proposito della macro area di provenienza dei loro percorsi di studio: 27% Economia e 27% Lingue. Scienze Politiche- Studi Internazionali, Scienze della Comunicazione e Graphic Art Design hanno tutte e tre una percentuale del 13%. Mentre da Scienze Vinicole e da Progettazione e Gestione del Turismo Culturale provengono il 7% dei partecipanti.