Riparte il Teatro Bixio: avvio suggestivo a mezzanotte

Theama Teatro: lo Spazio Bixio riapre. Domenica 14 giugno a mezzanotte. evento per la ripresa dell’attività

“Noi ricominciamo così. Come nel nostro stile. Con voi”. È un invito speciale quello che Theama Teatro rivolge per l’evento che, allo scoccare della mezzanotte di domenica 14 giugno, accoglierà al Teatro Spazio Bixio di Vicenza l’arrivo di lunedì 15, giorno fissato per la riapertura dell’attività teatrale dopo il lockdown.

Una notte magica, riservata gratuitamente ai venti spettatori che prenoteranno al 348 0833213, ma simbolicamente estesa a tutti gli operatori e gli amanti del teatro, per celebrarne la rinascita. Una notte di riflessione e ascolto con “Il Cantico dei Cantici” affidato ad attori di Thema e con il violoncello di Andrea Marcolini.