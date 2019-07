Rio, Tokio e tutta la banda della Casa di Carta 3 vestiranno Diesel

Vuoi vestirti come Rio, Tokio e tutta la banda? Da oggi puoi, con Diesel. Il marchio fondato da Renzo Rosso presenta la nuova collaborazione con Netflix e La casa di carta, conosciuta anche come Money Heist. Il design team di Diesel, infatti, ha realizzato le tute indossate dagli attori nella stagione di prossima uscita. A partire dal 19 luglio (giorno in cui Netflix metterà a disposizione gli episodi di La Casa de Papel 3), i fan potranno aggiudicarsi un regalo straordinario. Diesel, infatti, mette in palio un numero limitato di tute (realmente indossate dal cast, sul set). Come si fa a ottenerle? Bisogna visitare il sito diesel.com seguire le istruzioni, come in una vera caccia al tesoro. Per l’occasione, il brand italiano presenta anche una capsule collection in edizione limitata a tema (che sarà disponibile presso selezionati store Diesel nel mondo e su diesel.com, sempre dal 19 luglio): una giacca reversibile, con dettagli funzionali presi dagli archivi, abbinati a stampe tratte dalla serie. Oltre a felpe e T-shirt ricche di grafiche che si rifanno ai nomi dei protagonisti.