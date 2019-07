Rio delle Pietre: avviata la costruzione del nuovo ponte

È stato demolito nella giornata di ieri il ponte sul Rio delle Pietre, in località Zanine a Marano: è il primo passo verso la costruzione del nuovo ponte, che sarà realizzato in un paio di mesi. Il precedente ponte, infatti, presentava un forte degrado strutturale, era privo di parapetti e le sue dimensioni non permettevano il passaggio dei mezzi agricoli. Con questo intervento il ponte sarà ricostruito a norma e sarà adeguato anche al transito dei mezzi agricoli.“Erano molti anni che le famiglie residenti e i proprietari dei terreni che giornalmente attraversano questo ponte, chiedevano all’amministrazione un nuovo ponticello. Si tratta di un intervento piccolo, ma atteso a lungo”, dice l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandra Cavedon.

L’amministrazione comunale ha incontrato fin dal 2018 i cittadini residenti e i proprietari dei terreni per illustrare il progetto e concordare i tempi di apertura del cantiere, che poi era stato rimandato a causa delle continue piogge. L’opera ha un importo complessivo di 55mila euro, per avere finalmente una passerella sicura e di dimensioni adeguate.