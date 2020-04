Rinviati tutti i concerti in programma all’Arena di Verona

Niente concerti almeno per maggio all’Arena di Verona. A seguito delle misure disposte per l’emergenza covid-19, Friends&Partners e Vivo Concerti, con l’Arena di Verona, comunicano il rinvio degli appuntamenti live di Modà, Benji & Fede, Enrico Brignano, Marracash, Emma e dell’evento televisivo “Music Awards” in programma ad inizio giugno.

Le nuove date saranno comunicate entro il 31 luglio. I biglietti acquistati rimangono validi. (ANSA).