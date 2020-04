Rinviata la candidatura di Schio a Città dello Sport 2022

La candidatura di Schio a Città Europea dello Sport 2022 è stata rinviata. Con l’emergenza sanitaria in corso la Giunta ha deciso di rinviare l’iter di candidatura per acquisire il prestigioso titolo. Una scelta presa alla luce dell’attuale complessa situazione che vede in difficoltà le realtà sportive locali, costrette a causa delle misure restrittive per il contenimento del Covid-19 a sospendere le proprie attività. Proprio per questo motivo, infatti, l’Amministrazione ha ritenuto più opportuno sospendere la candidatura in modo da concentrare energie e risorse economiche a sostegno delle associazioni sportive del territorio.

«Negli ultimi mesi abbiamo lavorato a pieno ritmo per preparare il materiale istituzionale da presentare alla Commissione Aces, incaricata di valutare le candidature per ambire a Città Europea dello Sport. Abbiamo accolto fin da subito questa sfida con grande entusiasmo, certi che Schio meriti un riconoscimento così importante – dice l’assessore alle politiche sportive, Aldo Munarini -. Seppur molto dispiaciuti nel dover rinviare la nostra candidatura, siamo convinti che in questo momento sia necessario dimostrare la nostra vicinanza concreta al mondo dello sport scledense che, come molti altri settori, sta attraversando una fase problematica. Nei giorni scorsi abbiamo comunicato ad Aces la nostra decisione assieme alla ferma volontà di riprendere il percorso intrapreso nei prossimi anni per dare a Schio l’opportunità di diventare Città Europea dello Sport. Stiamo valutando quali strade intraprendere per non disperdere il lavoro realizzato finora con l’obiettivo di riuscire a valorizzare i protagonisti di questo progetto, ovvero le nostre associazioni sportive e i nostri atleti che per Schio sono motivo di orgoglio».