Rinnovo Consorzi di bonifica, un voto per la salvaguardia del territorio

Un voto per la salvaguardia del territorio. Domenica 15 dicembre è una di quelle date da segnare davvero in rosso sul calendario, perché verranno rinnovati gli incarichi dei Consorzi di bonifica, Enti operativi nel territorio per la manutenzione e salvaguardia dal rischio idrogeologico.

“Parlare di rischio idrogeologico spaventa – spiega il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – ma non si può ignorare l’esistenza di eventi capaci di incidere indelebilmente sulle vite nostre e delle nostre imprese. Per questo è fondamentale mettere al posto giusto le persone giuste. Persone che vanno preferite in quanto in possesso di competenze tangibili e di un’esperienza importante da mettere a disposizione della collettività”.

La croce che verrà posta sulla lista unitaria presentata dal mondo agricolo, con in testa Coldiretti, è un segno di grande responsabilità che i proprietari di immobili sono chiamati ad esprimere la prossima domenica, dalle 8 alle 20, per il rinnovo della governante degli Enti consortili.

La lista unitaria dei candidati “Coldiretti, Cia Agricoltori Italiani, Confagricoltura” comprende persone che si impegnano a garantire una gestione attenta dei Consorzi di Bonifica, all’insegna di una rinnovata attenzione per l’agricoltura, per l’ambiente, per il territorio e chi vi abita e vi lavora, per la sicurezza idraulica, nell’ottica dell’efficacia, della trasparenza e dell’efficienza amministrativa.

Oggi appare più che mai necessaria una visione d’insieme per risolvere le criticità di gestione e di governo delle acque. È necessario promuovere dei comportamenti adeguati verso l’acqua intesa come “bene comune” della collettività, da preservare e custodire.

“Una realtà aggravata dai cambiamenti climatici, con l’eccezionalità degli eventi atmosferici che è ormai diventata la norma – aggiunge il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – tanto che siamo di fronte ad un’evidente tendenza alla tropicalizzazione. Per questo dobbiamo correre ai ripari preservando la nostra terra, quindi prodotti, imprese, fabbricati, abitazioni e, soprattutto la nostra vita, facendo le scelte giuste. Occorre affidarsi a chi il territorio lo conosce e lo vive ogni giorno, a chi sa, perché l’ha visto sulla propria pelle, cosa significa non poter contare su un sistema idrogeologico efficiente”.

Si vota domenica 15 dicembre dalle 8 alle 20. Possono votare i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in base al proprio carico contributivo complessivo.

“Ci sono tre tipi di schede – conclude Magalini – prima fascia colore bianco, seconda fascia di colore verde e terza fascia di colore giallo. L’elettore può esprimere fino a tre preferenze nella lista prescelta. Per facilitare le operazioni è preferibile portare con sé la lettera di invito, un documento d’identità valido e, per le persone giuridiche, la visura camerale (non più vec­chia di sei mesi) o altro documento che attesti i poteri di rappresentanza”.

Di seguito i candidati Coldiretti in lista…

Per il Consorzio Brenta: in prima fascia, scheda bianca, Bonato Valerio, Sorgato Mario; in seconda fascia, scheda verde, Paccagnella Francesco, Tessarollo Giovanni, Trentin Remo; in terza fascia, scheda gialla, Pagiusco Marino.

Per il Consorzio Alta Pianura Veneta: in prima fascia, scheda bianca, Barco Giovanni De Marchi Pier Davide, Giacomuzzo Alessandro; in seconda fascia, scheda verde, Bassan Sergio, Parise Silvio, Piccotin Luca; in terza fascia, scheda gialla, Berno Carlo, Bisognin Domenico.

Per il Consorzio Adige Euganeo: in terza fascia, scheda gialla, Rossetti Enrico.