Rinnovati i vertici di Ipark

Lorenzo Rudella, 61enne dirigente con diverse esperienze manageriali, da oggi 1° aprile sarà il nuovo amministratore unico e direttore di Ipark, la Società controllata al 100 per cento da Ipab di Vicenza. Lo ha deliberato il CdA dell’ente riunitosi nella sede di contrà San Pietro.

Rudella sostituisce Massimo Omerini, che lascia il suo incarico per impegni legati alla professione di medico, ma mantiene quello nel Cda dell’ente.

A lui è andato il ringraziamento del presidente dell’Ipab Ermanno Angonese, che lo ha esteso anche al direttore uscente di Ipark, Antonella Dalle Ore: “Abbiamo cercato una figura che fosse in grado di gestire sia la carica di amministratore unico, sia quella di direttore – ha precisato Angonese – dopo aver accertato l’indisponibilità del sindaco di Santorso a prorogare in condivisione con Villa Miari l’incarico di direzione in Ipark della Dalle Ore. Con questa scelta – afferma Angonese – abbiamo varato un nuovo modello organizzativo che va nella direzione di unificare costi, funzioni e compiti, come ci è consentito fare dalle norme che regolano le Srl. Inoltre, in tal modo semplifichiamo la catena di comando, unifichiamo le responsabilità e creiamo un unico punto di riferimento, un solo interlocutore al quale si potranno rivolgere sia i familiari, sia i sindacati”.

La Società Ipark gestisce le Rsa di “Parco Citta” e del “San Camillo”, oltre ai tre Centri diurni “Bachelet”, “Villa Rota Barbieri” e “Trento”.

In merito al recente isolamento precauzionale degli ospiti presenti a “Parco Città”, decisa dall’Ulss 8 Berica in via precauzionale dopo l’accertata positività di una dipendente, la stessa Ulss ha comunicato in data odierna l’esito negativo dei tamponi molecolari effettuati agli ospiti, che rimarranno tuttavia ancora in isolamento, come da procedura, fino alla prossima settimana.