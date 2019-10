Rilevatori di gas a 300 euro, attenzione ai venditori porta a porta

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Si moltiplicano in città le segnalazioni di alcuni venditori particolarmente aggressivi di un’azienda che offre rilevatori per perdite gas: in questi giorni gli operatori bussano alla porta di casa, con particolare attenzione nei confronti dei soggetti deboli, soprattutto anziani, vendendo dispositivi del valore di mercato di 40-50 euro, dicendo che è obbligatorio averli e rivendendoli a 300 euro, prezzo assolutamente fuori mercato . Le segnalazioni arrivano da più parti della città e le forze dell’ordine consigliano accortezza ai cittadini.