Rilancio di viale Milano: Alda incontra Gruppo di Lavoro

Venerdì 7 giugno, ALDA – l’Associazione Europea per la Democrazia Locale e PAMPAS – il giardino inclusivo incontreranno il Gruppo volontario di Lavoro, formatosi lo scorso 9 maggio, che lavorerà sul rilancio del quadrilatero intorno a viale Milano. Il Gruppo volontario di Lavoro è formato da abitanti, proprietari, commercianti e istituzioni locali del quadrilatero di viale Milano, via Torino/Firenze/Napoli. Il fine del gruppo consiste nel guidare e coordinare un processo partecipativo comunitario volto a ripensare insieme una quotidianità condivisa e più felice per tutto il quartiere, attraverso azioni concrete di cambiamento. Durante l’incontro, il gruppo a) identificherà alcune proposte da realizzare nel breve termine (estate 2019), volte a offrire un valore aggiunto al quartiere e b) sceglierà i metodi di lavoro per portare avanti il processo partecipativo con la comunità. Il lavoro e gli incarichi saranno distribuiti a sottogruppi di lavoro, in modo da lasciare a tutti lo spazio per esprimersi e collaborare in maniera fruttuosa. L’incontro si terrà dalle ore 20:00 alle 22:00, presso la terrazza di PAMPAS, in viale Milano 60. Abitare vuol dire anche contribuire alla bellezza del proprio luogo! La partecipazione attiva è la chiave di svolta per rilanciare con successo il quadrilatero.

Gruppo volontario di Lavoro – quando, come e perché? Il Gruppo volontario di Lavoro per il rilancio di viale Milano nasce da un’idea di processo partecipativo volto alla riqualificazione del quadrilatero urbano di viale Milano e via Torino/Firenze/Napoli, proposta e incoraggiata da ALDA, PAMPAS e RiModerno. Dopo una serie d’incontri con il gruppo “Scintilla”, rappresentativo del quartiere, il 9 maggio 2019 si è tenuto il primo incontro “allargato” presso la sede vicentina dell’ENAIP, aperto a tutti gli abitanti del quadrilatero – inquilini, proprietari d’immobili, commercianti – desiderosi di rilanciare il proprio quartiere a lungo termine, attraverso la realizzazione di azioni concrete.