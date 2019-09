Rigoni di Asiago restaura gli affreschi di una chiesa rupestre nei Sassi di Matera

“Abbiamo rispettato gli impegni presi con la città: riconsegnare nei tempi previsti gli affreschi restaurati della chiesa rupestre San Giovanni in Monterrone di Matera”. Lo ha dichiarato questa mattina Andrea Rigoni, Presidente e Amministratore Delegato Rigoni di Asiago, azienda che ha sostenuto i lavori di recupero degli affreschi, eseguiti da Luca Pantone. Il progetto è stato curato da Fondaco Italia, realtà che opera come punto di collegamento tra pubblico e privato, supportando la tutela del patrimonio artistico italiano. Grazie al cantiere “a vista”, la fruizione degli affreschi è stata accessibile ai visitatori durante il periodo di restauro.

La consegna ufficiale degli affreschi restaurati è avvenuta questa mattina all’interno della Chiesa Santa Maria de Idris, da cui si accede per la chiesa rupestre San Giovanni in Monterrone.