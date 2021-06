Rigoni di Asiago entra nel settore dell’hotellerie

Per Rigoni di Asiago l’alta qualità è un elemento imprescindibile che accompagna l’Azienda Veneta fin dall’incipit della sua storia. Una storia semplice che comincia negli anni ’20, nel cuore dell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, dove continua tuttora. Partita come un’impresa famigliare dedita all’apicoltura, è oggi una realtà del settore alimentare riconosciuta a livello internazionale, che unisce tradizione, innovazione e rispetto della natura.

I prodotti Rigoni di Asiago rappresentano da sempre il gusto della prima colazione in famiglia. Mieli, marmellate e creme spalmabili, tutte bontà 100% bio, che rendono speciale il buongiorno nelle case di milioni di consumatori in tutto il mondo.

E sono proprio questa lunga esperienza, la passione e la ricerca qualitativa che, da aprile 2021, hanno portato l’Azienda Veneta a sviluppare una linea dedicata alle prime colazioni negli hotel e nei resort. In un momento di mercato complesso, i cui ritmi sono stati dettati dalla pandemia, affiancare l’hotellerie è una risposta proattiva.

Una scelta precisa, che sottintende la promessa di replicare, anche nei migliori hotel, lo stesso sapore della prima colazione a casa, rendendo il momento memorabile.

La partnership con Pompadour rappresenta una comunione di intenti molto forte.

L’azienda famigliare nata a fine ‘800 ha la sede italiana a Bolzano in Alto Adige e condivide con Rigoni di Asiago principi e obiettivi. Pompadour, leader nel settore dell’infusione in Italia, con una consolidata esperienza ventennale nel settore Horeca/Foodservice, rappresenta per Rigoni di Asiago il partner ideale per la distribuzione della nuova linea dedicata a questo segmento di mercato.

La linea innovativa, appositamente creata, comprende una selezione dei prodotti Fiordifrutta (preparazione 100% da frutta bio), Nocciolata (crema spalmabile bio al cacao e nocciole) e Mielbio (miele 100% italiano e biologico), in diversi formati e soluzioni. L’hotel avrà l’opportunità di scegliere sia i vasetti mignon proposti in un elegante display in legno sia i nuovi vasi in vetro, dotati di un erogatore appositamente porzionato per evitare gli sprechi.

Una novità quest’ultima, che permetterà, con una sola erogazione, di avere il quantitativo ideale da spalmare.

Inoltre l’offerta comprende anche i dolcificanti alternativi allo zucchero: il miele 100% italiano e Dolcedì, dolcificante naturale estratto dalle mele, ideali per la prima colazione, per la merenda o per il momento della tisana.

Azienda leader nel settore degli infusi di frutta e erbe, Pompadour, come Rigoni di Asiago, è attenta alla sostenibilità ambientale, a uno stile di vita sano e all’alta qualità delle sue materie prime e delle sue miscele naturali, tra cui vanta un assortimento interamente biologico per il canale Horeca.

Insieme, dunque, Rigoni di Asiago e Pompadour, per una strategia che si rivela vincente già dalle premesse. Un cammino comune verso l’eccellenza nel settore dell’hotellerie.