SPORT – Rigoldi campione europeo, i complimenti di Rucco e Celebron

Eccezionale impresa sportiva di Luca Rigoldi di Villaverla che si è laureato Campione d’Europa dei pesi supergallo (categoria fino a 55 kg). Il mancino vicentino ha sconfitto il francese Jeremy Parodi sul ring di Hyeres, una vittoria ai punti con verdetto unanime (119-110; 117-111; 116-113) ampiamente meritata per il 25enne che diventa così uno dei più giovani pugili capaci di conquistare la cintura continentale. L’allievo di Gino Freo doveva letteralmente superarsi se voleva avere la meglio sul 31enne detentore della cintura che combatteva in casa, ha messo in mostra un ottimo pugilato risultando sempre in pieno controllo della situazione e facendosi preferire dai giudici che hanno premiato il suo stile pulito, preciso, volitivo e propositivo. I complimenti per l’impresa sportiva arrivano anche dal Sindaco Francesco Rucco e dall’Assessore allo Sport Matteo Celebron: “Grande soddisfazione per la vittoria che ha consentito al pugile Luca Rigoldi di conquistare il titolo europeo EBU dei pesi supergallo in Francia, aprendogli la strada per le competizioni mondiali. Luca, 25 anni, è un vero talento vicentino, cresciuto sportivamente alla Queensberry Boxe Vicenza al palazzetto dello sport, dove continua ad allenare i suoi ragazzi. Benchè sia ancora giovanissimo, egli va indicato come modello positivo ai nostri giovani. Non solo per la determinazione e il sacrificio che sta mettendo per raggiungere questi importanti obiettivi sportivi, ma anche per l’impegno che continua a profondere nel volontariato. Grazie Luca, a nome della città e di chi ama lo sport”.