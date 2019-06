Ricovero attrezzi in fiamme: bruciati 2 trattori

La notte scorsa, alle 23 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via verdi a Santa Giustina in Colle per l’incendio di un ricovero attrezzi agricoli. I pompieri arrivati dal locale distaccamento dei Volontari da Cittadella e Padova hanno spento le fiamme che hanno bruciato due trattori oltre numerose attrezzature agricole. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte del personale intervenuto. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa tre ore.