Riconoscimento lingua veneta: ora tocca agli amministratori

Riconoscimento della lingua veneta. Pretto (Lega): Una straordinaria opportunità per i nostri amministratori locali.

Ieri sera alle ore 20.30 presso la sede della Segreteria Provinciale della Lega di Vicenza in Viale dell’Oreficeria 30/L, si è tenuto un incontro di approfondimento sul tema “La tua firma per il riconoscimento della Lingua Veneta”. La riunione, ideata dal Presidente della Consulta provinciale per l’Identità Veneta, Alessandro Landi, è stata l’occasione per chiarire tutti gli aspetti tecnici legati alla raccolta firme in corso a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata al riconoscimento della lingua veneta, ed in modo particolare per valorizzare le importanti radici culturali che sono alla base di questo coraggioso progetto a tutela del nostro patrimonio linguistico. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sensibilizzare tanti amministratori locali in merito a questa importante iniziativa, fornendo loro tutti gli strumenti per attivarsi direttamente ai fini della raccolta delle 50.000 firme necessarie entro il 20 settembre 2019, affinché il veneto venga riconosciuto ufficialmente in quanto lingua di illustre tradizione storica e letteraria, parlata da milioni di persone nel mondo. Lo Stato italiano già riconosce alcune lingue parlate sul territorio nazionale, come il friulano, il ladino e il sardo; si chiede che il veneto entri in questo elenco.

Il Popolo veneto, riconosciuto dallo Statuto della Regione del Veneto, si caratterizza distintamente per una storia, una cultura, un’identità e un patrimonio linguistico ben precisi. Da anni, molti docenti universitari parlano espressamente dell’opportunità di tutelare e valorizzare la lingua veneta, che è già riconosciuta dall’UNESCO, mentre la Commissione Europea ha già aperto alla disponibilità di fondi europei volti alla sua tutela. Inoltre, la Regione del Veneto, con apposite Leggi Regionali, tutela, valorizza e promuove il patrimonio linguistico e culturale veneto. La lingua veneta è già riconosciuta da Brasile e Slovenia.

L’incontro ha visto gli interventi del dott. Alessandro Mocellin, presidente de l’Academia de la Bona Creansa e membro del Comitato per il Riconoscimento della Lingua Veneta, del deputato della Lega on. Erik Pretto e del Consigliere comunale di Vicenza Jacopo Maltauro.