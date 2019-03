Richiedente asilo spaccia marijuana ed eroina e aggredisce i militari

Ieri pomeriggio poco dopo le 16 una pattuglia dell’esercito impegnato in città nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” ha fermato due stranieri in via Verdi all’ingresso pedonale del parcheggio Verdi. I due avevano atteggiamento sospetto ed erano intenti a trafficare qualcosa. Alla vista dei militari entrambi hanno cercato di fuggire. Uno di questi, un nigeriano di 24 anni, iniziali E.J., ha reagito aggredendo due militari e causando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni a uno e in 5 giorni all’altro. Non solo, in seguito a perquisizione personale effettuata dagli agenti delle volanti giunti sul posto, si è scoperto che nascondeva nelle mutande 15,18 grammi di marijuana e 1 grammo di eroina ed aveva con se 406 euro in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dello spaccio.

Arrivato nel 2016 in Italia e identificato per la prima volta in Calabria, il giovane aveva un appuntamento fissato in questura a Padova per i Prossimi giorni, per la valutazione della sua richiesta di protezione internazionale.

E’ stato denunciato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza e violenza a pubblico ufficiale