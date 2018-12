Richiedente asilo si rifiuta di fornire documenti: denunciato

Via Allende, richiedente asilo denunciato perché non fornisce le generalità alla polizia locale

Prosegue l’attività di controllo degli agenti della polizia locale nelle zone della città maggiormente soggette ad episodi di degrado.

Mercoledì pomeriggio le pattuglie sono intervenute in via Allende dove, alla vista degli agenti, tre individui si sono allontanati in bicicletta facendo velocemente perdere le tracce. Un quarto uomo, rimasto sul posto, si è rifiutato categoricamente di fornire le proprie generalità e di esibire un documento di identificazione per la verifica della regolare presenza sul territorio nazionale. Informato sulle conseguenze del rifiuto, lo straniero ha continuato ostinatamente a rifiutarsi di adempiere a quanto richiesto dagli agenti.

E’ stato pertanto accompagnato in comando, dove è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. E’ stato quindi identificato come Y.F., anni 21, cittadino di nazionalità della Guinea, richiedente asilo politico per motivi umanitari ed è stato denunciato per essersi rifiutato di declinare le generalità a pubblici ufficiali.