Richiedente asilo in Austria: rovista negli armadietti in ospedale a Vicenza

Eravamo abituati a identificazioni o denunce di richiedenti asilo in Italia. Ieri invece la polizia di Stato ha intercettato un nigeriano di 22 anni, richiedente asilo in Austria e presente nel nostro Paese per ignoti motivi.

Gli agenti delle volanti sono stati chiamati in ospedale dal personale sanitario perché il giovane è stato sorpreso mentre rovistava negli armadietti della zona laboratorio esami urgenti. Aveva forse sbagliato obiettivo perché aveva aperto un armadietto contenente detersivi. Accompagnato in questura, privo di documenti validi per la permanenza nel nostro territorio, si è scoperto che la sua richiesta d’asilo era stata fatta in Austria. E’ stato denunciato per ingresso illegale nel territorio italiano e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della questura