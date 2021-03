Ricevuti al Comando Provinciale i neo Sottotenenti Biscione e Marcotto, da oggi in forza all’Arma vicentina

Questa mattina, nella sede di Via Muggia, il Comandante Provinciale Carabinieri di Vicenza, Col. Nicola Bianchi, ha incontrato i neo ufficiali Sottotenente Giuseppe BISCIONE e Sottotenente Andrea MARCOTTO, da oggi in forza all’Arma vicentina quali Comandanti, rispettivamente, della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Sezione Operativa della Compagnia di Bassano del Grappa.

Il Sottotenente Giuseppe BISCIONE, 56enne originario di Forlì, sposato con un figlio, è laureato in Scienze Sociali. Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri quale sottufficiale nel 1986, ha prestato servizio al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Padova, alla Sezione di P.G. della Procura patavina e presso la Compagnia di Abano Terme, quale addetto all’Aliquota Operativa e da ultimo Comandante dell’Aliquota Radiomobile.

Il Sottotenente Andrea MARCOTTO, nato a Verona nel 1964, è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione. Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1985, ha svolto per alcuni anni servizio presso reparti nelle province di Bergamo e Brescia. Nel 1992 ha conseguito il brevetto militare di pilota di elicotteri ed ha quindi prestato servizio al 12° N.E.C. di Catania Fontanarossa e successivamente al 14° N.E.C. di Treviso. Responsabile della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Treviso dal luglio 2015, nel mese di dicembre 2020 è risultato vincitore del 4° corso per Ufficiali del ruolo straordinario ad esaurimento.

Ai due Ufficiali, il Comandante Provinciale ha rivolto il proprio benvenuto e l’augurio delle migliori soddisfazioni professionali nei nuovi delicati incarichi.