Ricerca Sadocco: rientrate le squadre senza nessun esito

Sono rientrate le squadre che da stamattina hanno portato avanti la ricerca di Gianni Sadocco, 62 anni, di Monselice (PD), ripresa ieri nel tardo pomeriggio, dopo la segnalazione di una persona, che ha incrociato un uomo che risponde alla sua descrizione lungo una strada bianca in località Capel del Vescovo, non distante da Malga Toraro. Suddivisi in 13 squadre, i 35 soccorritori presenti oggi hanno battuto l’area tra Malga Toraro e Malga Barbarena, percorrendola anche con le unità cinofile ed effettuando calate nei canali che solcano il versante, nella cui direzione si erano mossi ieri i cani molecolari trentini. Dopo un primo esito negativo, nel peimo pomeriggio è statoè stata allargato il perimetro di indagine sui sentieri che scendono verso Laghi e tra le numerose altre malghe del posto, purtroppo senza che nulla di nuovo emergesse. Oggi erano presenti il Soccorso alpino di Arsiero, Schio, Asiago, Folgaria, le Stazioni della VI Delegazione speleologica Veneto – Trentino Alto Adige, il Soccorso alpino della Guardia di finanza con le unità cinofile.