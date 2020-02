Ricatto “hot” a Balotelli: spunta una denuncia per violenza sessuale

Spunta un nuovo capitolo nella vicenda del ricatto “hot” a Mario Balotelli. Oltre alla denuncia che vede come parte lesa l’attaccante del Brescia “per tentata estorsione” da parte della ragazza di Bassano del Grappa, ci sarebbe, infatti, secondo una notizia oggi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, una ulteriore denuncia per violenza sessuale. Questa denuncia sarebbe stata depositata nella Procura di Brescia 2 anni fa da parte della ragazza, all’epoca dei fatti minorenne. La ragazza avrebbe raccontato di aver avuto un rapporto consensuale con Balotelli poi trasformatosi in atti sessuali non voluti e quindi in violenza sessuale. Per ora i legali di Balotelli non commentano.