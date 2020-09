Ricatto a luci rosse ad un prete: 2 fratelli arrestati

Un ricatto in piena regola per mettere a tacere la scappatella del sacerdote. È successo nella scorsa settimana in una parrocchia dell’Alta Padovana, come racconta Il Gazzettino. È qui che il sacerdote ha consumato un rapporto omosessuale in canonica e due fratelli ne hanno approfittato mettendo in piedi un vero ricatto.

Soldi in cambio del silenzio per non diffondere quello che era successo in canonica: per questo sono stati arrestati due fratelli marocchini maggiorenni fermati dai carabinieri del comando provinciale di Padova coordinati dal Pm di turno Lucia Rossi della procura di Padova.

Il prelato si è lasciato andare proprio con il ventenne marocchino che frequentava la sua abitazione. I due giovani nordafricani hanno pensato poi di lucrare su quanto successo e così in cambio del loro silenzio gli hanno chiesto 40 mila.

In un primo momento il sacerdote, spaventato, ha cercato di racimolare quanto gli era stato chiesto. Ben presto però ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri raccontando nei minimi particolari la vicenda. Sotto consiglio dei militari il parroco ha dato appuntamento ai due fratelli in una campagna dicendogli che poteva per il momento dare loro 4mila euro.

Proposta accettata, e dopo lo scambio dei soldi i carabinieri hanno fermato i due nordafricani e li hanno ammanettati con l’accusa di estorsione aggravata in concorso. Sono finiti nel carcere Due Palazzi.