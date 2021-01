Ruba 800 litri di gasolio dai camion in sosta in A4

Un rumeno di 40 anni senza fissa dimora, ha rubato 800 litri di gasolio da un camion in sosta in A4. Il fatto è avvenuto lo scorso fine settimana nel tratto di autostrada A4, tra Padova e Grisignano. Durante un controllo della Polstrada è stato sorpreso e ammanettato Romeo Emanuel Amuzan, mentre insieme ad altri due complici che poi sono scappati, stava travasando 400 litri di gasolio da un autoarticolato croato in sosta. Qualche chilometro più avanti gli operatori hanno trovato un altro tir con tappo di serbatoio forzato con un ammanco di circa 400 litri di carburante. Dopo la direttissima l’arrestato ha patteggiato ed è stato condannato a 8 mesi di reclusione con la pena sospesa.