Riassetto di giunta a Vicenza: Celebron vice-sindaco, entra Zocca

Era nell’aria da tempo e il nuovo anno porta anche un rimpasto di giunta a Vicenza. Nella squadra di Francesco Rucco si registrano nuove nomine e nuove deleghe per due consiglieri comunali. Si rivede anche un volto noto della politica vicentina, quel Marco Zocca già assessore al Bilancio ai tempi del sindaco Hullweck. Inoltre l’assessore Matteo Celebron, che mantiene le stesse deleghe, è stato nominato vicesindaco al posto di Matteo Tosetto al quale restano delegate le funzioni in materia di politiche sociali, famiglia, politiche per l’integrazione, democrazia partecipativa, rapporti con le associazioni di quartiere e di volontariato, tutela e benessere degli animali.

L’assessore Simona Siotto mantiene le deleghe in materia di cultura e ambiente ma quelle al bilancio, tributi, gestione economica e patrimoniale delle partecipate, provveditorato, passano al nuovo assessore Marco Zocca che prende il posto di Marco Lunardi.

La delega all’urbanistica, pianificazione e riqualificazione del territorio, edilizia privata, saranno seguite direttamente dal sindaco Francesco Rucco.

Al consigliere comunale Ivan Danchielli è stata affidata la delega all’Arredo Urbano mentre al consigliere Valter Casarotto va la delega per le funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività correlate alle celebrazioni, previste nel 2026, per il VI centenario della prima apparizione della Madonna a Monte Berico, avvenuta il 7 marzo 1426.

