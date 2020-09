Riaprono punti INPS di Arzignano e Thiene

Riaprono i due punti INPS della provincia di Vicenza. Da lunedì 14 settembre ripartono gli uffici di Thiene siti in via Rasa, 6 e da martedì 15 settembre quelli di Arzignano in via Achille Papa, 26. L’attività riprende con giorni ed orari di apertura uguali a quelli vigenti prima dell’emergenza sanitaria: dalle 8.30 alle 12.30 tutti i lunedì e giovedì a Thiene e tutti i martedì ad Arzignano. Attenzione, però: a causa delle norme vigenti per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, l’accesso è consentito solo su prenotazione, come in tutte le sedi INPS del territorio nazionale. Prenotare è facile: tramite contact center INPS al numero gratuito da rete fissa 803.164 o con tariffe da mobile al numero 06.164.164, dal sito www.inps.it con la funzione “Sportelli di sede” oppure con la app “INPS mobile” disponibile gratuitamente su Play Store e App Store.