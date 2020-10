Riaprono Parco Querini e Parco di Villa Guiccioli

Il Parco Querini e il Parco di Villa Guiccioli riaprono oggi, venerdì 2 ottobre, a conclusione della messa in sicurezza degli alberi.”Qualche giorno prima della data stabilita, riusciamo a riaprire i due parchi, chiusi dopo gli eventi atmosferici del 23 agosto, dove sono stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza, in attesa di procedere con i reimpianti dopo l’opportuno confronto con la Soprintendenza, attività che avverrà comunque quando la stagione lo consentirà – spiega l’assessore al verde pubblico Mattia Ierardi -. A Parco Querini, inoltre, è stato rimosso il percorso vita, già degradato e irrimediabilmente danneggiato dall’evento atmosferico del 23 agosto”. Gli interventi di messa in sicurezza si sono conclusi anche negli altri parchi danneggiati dal maltempo.Il parco di Villa Tacchi ha riaperto dalla scorsa settimana. Inoltre sono stati effettuati degli interventi anche a Campo Marzo e al Giardino Salvi. Questi lavori sono stati finanziati con la somma di 100 mila euro recuperata dalla giunta comunale tramite prelievo dal fondo di riserva, per la messa in sicurezza delle alberature stradali e del patrimonio arboreo del Comune.