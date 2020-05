Riaprono i mercati di Campagna Amica

Riapertura a pieno regime per i 14 mercati di Campagna Amica. Da questa domenica, infatti, riapriranno i battenti con l’orario consueto i mercati: coperto di Contra’ Cordenons 4 a Vicenza, Via Prati a Vicenza e Via Angarano a Bassano del Grappa.

“Un risultato positivo per la ripartenza ed il ritorno alla normalità. La consegna a domicilio dei prodotti ha funzionato – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – ma si è trattato di una misura non sostitutiva del rapporto diretto tra produttore e consumatore. I nostri 14 mercati di Campagna Amica, presenti in modo capillare nel territorio, infatti, rappresentano un importante luogo d’incontro con i cittadini, un punto di riferimento per chi vuole acquistare prodotti freschi e di qualità. La voglia di tornare alla normalità, alla quotidianità è tanta, da parte di tutti. Un ringraziamento particolare va alle amministrazioni comunali, che ci hanno supportato per una rapida riapertura. Ed ai Comuni, che ci hanno permesso di tenere aperti i mercati in questi mesi a Monticello Conte Otto, Montecchio Maggiore e Vicenza”.

Un ritorno alla consuetudine che, naturalmente, sarà caratterizzato dalla massima attenzione alle prescrizioni previste per contrastare la diffusione del Coronavirus. “Torneremo in pista, anche grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, sebbene non ci siamo mai completamente fermati – aggiunge il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – convinti più che mai che sia ora di riaprire con orario più esteso, per rispondere a pieno alle esigenze dei consumatori. Cittadini che in questo difficile periodo hanno dimostrato nei nostri confronti stima ed affetto. Infatti, i mercati nel territorio hanno continuato a lavorare con risultati positivi, ma modalità di consegna non sempre agevoli da gestire, specie perché a fatica si riusciva a rispondere alle numerose richieste. Ora ripartiamo. E lo facciamo in sicurezza, con l’ausilio dei dispositivi di protezione individuale, previsti per produttori e visitatori dei mercati e, naturalmente, rispettando il distanziamento sociale. Ricordiamo, inoltre, che prosegue l’iniziativa della “Spesa sospesa”, che prevede la raccolta di prodotti e la donazione degli stessi alla Caritas diocesana di Vicenza, a favore delle famiglie in difficoltà”.

Dopo questo importante step sarà la volta della ripartenza degli agriturismi. “Nel rispetto delle misure di precauzione, ci sono tutte le condizioni per riaprire le strutture agrituristiche – conclude il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – dopo che la chiusura forzata ha fatto saltare sia il periodo pasquale sia i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Con l’arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti in città e al mare ed anche per questo le strutture agrituristiche devono poter ripartire subito, aprendo i cancelli della cascine, i percorsi naturalistici, le visite agli animali con la pet therapy e gli spazi a tavola dove assaggiare le specialità della tradizione contadina dell’enogastronomia Made in Italy”.L’agriturismo è tra le attività agricole più duramente colpite dall’emergenza e Coldiretti con Terranostra è impegnata nel realizzare un piano, con risorse economiche di sostegno e misure straordinarie di intervento, che preveda anche l’annullamento delle imposte locali e della tassa di soggiorno, la semplificazione burocratica sulle norme edilizie comunali per l’adeguamento delle strutture alle nuove norme di sicurezza, protocolli con indicazioni chiare per la messa a norma e una regolamentazione comune e omogenea in tutte le regioni d’Italia per l’attività di consegna a domicilio e asporto.