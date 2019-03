Riapre l’Ufficio Postale di Nove (foto)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nove, 5 marzo 2019 – Ha riaperto questa mattina l’ufficio postale di Nove alla presenza del Sindaco, Chiara Luisetto, della responsabile degli uffici postali vicentini Francesca Mauro e della direttrice dell’ufficio postale Francesca Buono.

Dotato di due sportelli presso i quali usufruire di tutti i servizi messi a disposizione da Poste Italiane e di uno sportello automatico ATM Postamat presso il quale prelevare denaro contante, pagare le principali bollette e ricaricare i cellulari, l’ufficio postale di Nove sarà aperto con i seguenti orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Lo sportello Postamat è stato collocato in una posizione che garantisce maggiore sicurezza; inoltre, è dotato di monitor a elevata luminosità, dispensatori innovativi e moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che impedisce la sottrazione del denaro in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche un nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito.