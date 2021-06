Oggi, venerdì 11 giugno, alle 19 riapre la terrazza della Basilica palladiana, luogo di grande suggestione che consente di ammirare dall’alto il fascino e la bellezza di una città ricca di storia monumenti e palazzi.

La terrazza della Basilica palladiana può essere visitata dal 12 giugno nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30).

La Basilica palladiana si può visitare fino al 25 giugno 2021, da martedì a domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30).Dal 26 giugno al 31 agosto 2021, invece, le visite sono previste da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30) con la possibilità di vedere, nel salone, la mostra “Infernus” dell’artista Leonardo Frigo che rende omaggio a Dante nell’anno in cui si celebrano i 700 anni della morte.

Il servizio bar della terrazza, gestito dalla società Palladio 9 srl, è aperto da oggi (11 giugno) nelle giornate di venerdì e di sabato, dalle 19 all’una di notte e la domenica dalle 18.30 alle 23.

L’accesso al monumento avviene con biglietto d’ingresso.Per i residenti di città e provincia è disponibile un biglietto ridotto di 2 euro per la visita del monumento, di 1 euro per l’accesso al bar in terrazza in orario serale.L’ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura, nel rispetto delle norme di sicurezza previste.Per informazioni sui biglietti d’ingresso consultare la scheda Basilica palladiana: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,47267