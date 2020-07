Riapre la piscina di San Pio X

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ha riaperto sabato la piscina comunale di San Pio X, la cui nuova gestione è stata affidata fino a settembre a Aquarea Vicenza.

Com’è noto, infatti, la precedente gestione affidata a Piscine di Vicenza era scaduta il 23 marzo, in piena emergenza Covid, senza possibilità di esperire una nuova gara a causa del lockdown.

Fino a fine settembre, con un canone di 2.050 euro e un progetto di gestione e conduzione dell’impianto considerato adeguato, si è aggiudicata la gestione della piscina di San Pio X l’associazione sportiva dilettantistica Aquarea Vicenza.

“A nome dell’amministrazione – dichiara l’assessore allo sport Matteo Celebron che questa mattina ha voluto essere presente alla riapertura dell’impianto – esprimo un ringraziamento speciale ai nuovi gestori e ai collaboratori del Comune che hanno permesso l’apertura della piscina di San Pio X anche quest’anno. L’emergenza Covid ci ha messo di fronte a nuove e difficili sfide, ma la determinazione e la buona volontà ci hanno permesso di ottenere un grande risultato per il quartiere e per la città”.

APERTURA PISCINA DI S. PIO X

Orari settimanali: – dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.30;

– domenica dalle 08.00 alle 20.00.

Aperture serali: dal 1 luglio fino a fine stagione, ogni mercoledì e venerdì fino alle ore 23.00.

Ultimo giorno: domenica 13 settembre 2020 (i centri estivi proseguiranno sino all’inizio delle scuole)

Corsi e attività:

corsi nuoto bambini e adulti;

centri estivi sportivo-ricreativi part-time e tempo pieno (3-13 anni), da lunedì 29 giugno 2020 fino alla riapertura delle scuole;

acqua fitness con corsi feriali (promo gratuita nei week end).

Tariffe: vedasi listino allegato; riduzione delle quote di ingresso rispetto alla scorsa stagione e alla precedente gestione del 15-20%.

Abbonamenti: sono validi in tutto il circuito impianti di Aquarea Vicenza A.S.D.: piscine coperte di Caldogno e Vicenza est, e piscine scoperte di Caldogno, Cavazzale, Mussolente e S. Pio X.

Agevolazioni abbonamenti: gli ingressi non utilizzati potranno essere consumati negli impianti invernali di Caldogno (VI), Via Torino n. 21 e Vicenza Est, Via L. Zamenhof n. 813, con accessi al nuoto libero o alla sala pesi.

Agevolazioni S. Pio X: gli utenti della Piscina di S. Pio X riceveranno un buono omaggio valido per 3 lezioni, utilizzabile entro il 31.12.2020 negli impianti di Caldogno o Vicenza Est, per prove corsi.

Attività subacquee: la nostra sezione di attività subacquee farà fare prove gratuite sub durante alcuni week end (preferibile la prenotazione).

Nuoto pinnato: la squadra agonistica di nuoto pinnato di Vicenza Est si allenerà nella piscina di S. Pio X e saranno promosse selezioni di giovani per l’inserimento nelle squadre agonistiche di Aquarea Vicenza ASD.

Agevolazioni medici e infermieri: ingresso ridotto per tutta la stagione quale forma di gratitudine per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid-19.

Per informazioni:

mail: amministrazione.aquarea@gmail.com

tel. 0444/1321226