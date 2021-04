Riapre dopo il letargo-covid lo Spazio Bixio: evento il 26 aprile

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Era ora!” più di qualcuno dirà. Il teatro italiano e vicentino lasciato in un pericoloso limbo per un anno torna ad aprirsi dal 26 aprile e proprio in quella data, il Teatro Bixio ha organizzato una serata conviviale da passare con gli attori di Theama Teatro,aperta al pubblico gratuitamente e a quanti vorranno esibirsi con una piccola performance di recitazione di libera scelta.

Se vuoi prenotarti, come pubblico o per esibirti

contattatci a info@theama.it o 0444/322525POCHI POSTI DISPONIBILI

Vi aspettiamo per condividere con noi questa serata, per vivere finalmente un momento di teatro dal vivo o anche solo per un saluto! Piergirogio leggerà brani tratti da ‘L’attore’ di Thomas BernhardAnna leggerà ‘Rogna, carogna’ di Carlotta Trombin … e altro ancora! Piergirogio, Didi, Anna, Ester

L’evento avverrà nel rispetto delle norme in materia di prevenzione della diffusione del contagio anti Covid-19