Riapre a Chiampo il “Breda”, un pezzo di storia cittadina

Dopo anni di chiusura riapre a Chiampo il Breda, storico caffè della città. E lo fa con un nome che vuole omaggiarne il passato – il Vecchio Breda, appunto – quando il bar era punto di ritrovo abituale per i tanti residenti del centro storico, che qui si riunivano anche per commentare le notizie sportive e i fatti di politica locale e nazionale. Ma non solo, il Breda ha visto passare e crescere generazioni di giovani della Valle del Chiampo: già negli anni ’60 e ’70, infatti, il Breda attirava una clientela molto giovanile, che aveva voglia di tirare tardi, mentre gli altri bar della zona erano frequentati prevalentemente da clienti più in là con l’età. Mantenendo il suo spirito “modaiolo” ha visto passare molte gestioni e da domani, giorno dell’inaugurazione che avverrà dalle 18 in poi, il Breda ritorna alla vita grazie a un professionista del settore e chiampese doc: Ugo Dalla Valle, con un passato sempre tra Chiampo e Arzignano a gestire due tra i locali più amati dai giovani della Valle, fino alla scelta di tornare proprio in Piazza Papa Giovanni a Chiampo con il Vecchio Breda. Il nuovo nome vuole mantenere vivo il legame con la tradizione ma aggiornandolo al contesto attuale e ampliandone l’offerta. Un’iniziativa a cui plaude anche il Sindaco Matteo Macilotti: “Fa sempre piacere che dei professionisti del food&beverage come Ugo Dalla Valle credano ancora oggi nel rilancio del nostro centro storico”.