Riaperture – Negli USA è già ‘mini-boom’

Il tanto atteso mini boom economico dopo un anno segnato dal Covid-19 è iniziato negli Stati Uniti, dove ormai quasi un quarto della popolazione è vaccinato, e anche i prezzi hanno iniziato a salire. La situazione americana contrasta con quella dei paesi della zona Euro dove la terza ondata di Covid sta rallentando la ripresa.

Pertanto, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato giovedì le vendite al dettaglio in forte aumento per marzo (+ 9,8%), la Germania ha presentato una previsione di crescita per il 2021 in ribasso. Lo stesso Fondo monetario internazionale ha affermato questa settimana che la più grande economia mondiale ripartirà con slancio quest’anno grazie a una campagna di vaccinazione accelerata.

Gli americani hanno consumato molto nell’ultimo mese: abbigliamento, articoli sportivi, musica, libri, automobili, ma anche cibo e bevande.