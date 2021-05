Riaperture: le precisazioni del governo su locali e cerimonie

Nella giornata di ieri, il governo ha chiarito alcuni dei dubbi relativi alle attività che sono ripartite in questi giorni di zona gialla. Eccole di seguito.

Ristorazione

Nel caso della ristorazione, i bar e i ristoranti aperti in zona gialla potranno garantire l’accesso ai loro locali solo per l’utilizzo dei servizi igienici e per effettuare il pagamento del conto, nel caso non sia possibile farlo all’esterno. I clienti potranno restare dentro solo per il tempo strettamente necessario. In zona arancione e rossa invece sarà possibile accedervi soltanto per l’acquisto d’asporto.

Cerimonie religiose

Le funzioni religiose di qualsiasi natura restano garantite, nel rispetto dei protocolli di prevenzione dal Covid-19. Consentiti quindi i matrimoni, ma restano vietate le feste e i banchetti. Rimane possibile tumulare e seppellire i corpi, rispettando la distanza interpersonale tra le persone che assistono.

Discoteche

Restano chiuse le discoteche, come anche le sale da ballo e i locali assimilati per i quali ancora non si vede una data di riapertura avvicinarsi.