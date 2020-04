Renzo Rosso attacca Conte in tv: ‘‘Voi sapete fare cinema, ma non gestire l’economia”

Renzo Rosso ieri sera è stato ospite di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4. Insieme a lui c’era anche Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo economico del Governo Conte. Argomento principale della discussione è stato, ovviamente, il modo con cui uscire più velocemente dalla drammatica crisi economica in corso. Patuanelli ha promesso anche “indennizzi a fondo perduto” per le aziende.

Rosso teme che l’economia italiana non ce la possa fare a riprendersi senza uno shock economico indotto dal Governo. Il fondatore di Diesel se l’è presa proprio con Giuseppe Conte, definito sprezzantemente come un “grande fenomeno” perché “una persona che riesce a dire che gli altri Paesi lo ammirano quando fanno esattamente l’opposto è un fenomeno da studiare”. Insomma, secondo Rosso non ci sono alternative: “Noi dobbiamo riaprire altrimenti crolla la nostra economia”.

“Siamo intervenuti in una parte di costi delle imprese, ma stiamo preparando un prossimo provvedimento dove ci saranno una parte di indennizzi a fondo perduto per le imprese fino a nove dipendenti”, è intervenuto allora il Ministro Patuanelli a difesa dell’esecutivo.

Ma Renzo Rosso era ormai incontenibile. “Fatemi intervenire per favore – è sbottato l’imprenditore – perché questa cosa avvalora la convinzione di quel 54% (percentuale di italiani che secondo un sondaggio di Quarta Repubblica apprezzerebbe la gestione dell’emergenza di Conte) che pensa che siano veramente dei fenomeni questi signori qua. Hanno parlato, parlato, parlato, ma non è mai arrivato niente – si è sfogato Renzo Rosso – dopo non so quante settimane sono arrivati 600 euro, l’unica cosa che è arrivata. E se parliamo di finanziamenti alle aziende, oggi noi abbiamo delle mega strutture, perché siamo uno dei gruppi più importanti in Italia, dialoghiamo con le banche più importanti del Paese le quali non sanno dove, come, quando, a che tasso. Nessuna banca di livello sa qualcosa. Per cui per favore, dico a questo 54%, voi italiani che avete fatto questo voto, dovete capire a chi lo state dando”.

“Sta dicendo delle cose che però non sono reali, a me questa cosa spiace abbastanza”, ha provato a contraddirlo Patuanelli. Ma Renzo Rosso ha affondato nuovamente il colpo: “Voi sapete fare cinema, ma non sapete gestire e fare economia – si è sfogato – secondo me la vostra industria è quella cinematografica. Cioè, io sono un imprenditore serio, lavoro, pago i miei stipendi e ho 7mila famiglie di cui sono molto preoccupato. Noi abbiamo una filiera della moda che è incredibile, questa è una grande opportunità, questo è un messaggio molto bello per lei Ministro e per tutto il governo. Nella moda abbiamo una filiera di piccoli artigiani, tramandata di padre in figlio, con al massimo 20 dipendenti, che hanno un know how che non esiste in nessuna parte del mondo. Le grandi aziende francesi del lusso producono da noi all’80%. Dobbiamo finanziarli subito, altrimenti chiuderanno e bye bye made in Italy”.