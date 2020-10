Renzi chiede la modifica del Dpcm: “Dati scientifici non le emozioni di un singolo ministro”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

«Mentre si chiedono (ancora) sacrifici, sarebbe molto utile, secondo me, che il Governo chiarisse questi punti. E ci spiegasse quali sono i dati scientifici e le analisi sui quali si prendono le decisioni: i dati scientifici, non le emozioni di un singolo ministro». Così il leader Iv Matteo Renzi nella e-news in cui annuncia che Iv chiederà al premier Conte di modificare il Dpcm «nella parte su ristoratori, luoghi di cultura e attività sportiva».