Registro delle Imprese Storiche, c’è tempo fino a fine mese

REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA: ISCRIZIONI APERTE SINO AL 31 LUGLIO 2019

Fino al prossimo 31 luglio 2019, le imprese con oltre 100 anni di attività possono chiedere la loro iscrizione al Registro delle Imprese Storiche Italiane, istituito da Unioncamere nel 2011 per valorizzare l’esperienza di tante aziende che hanno dato il proprio contributo alla crescita del nostro Paese.

Il Registro è aperto a tutte le imprese attive in qualsiasi settore economico con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni alla data del 31 dicembre 2018.

Entro il 31 luglio 2019 le imprese vicentine interessate possono presentare alla Camera di Commercio la domanda di iscrizione, compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito www.vi.camcom.it, al quale andranno allegati, preferibilmente in formato elettronico, una breve relazione sulla storia dell’azienda dalla data di costituzione fino ad oggi, copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attività ed eventuale copia di pubblicazioni/documentazione storica sulle origini e sulla storia dell’impresa.

La domanda di iscrizione al Registro delle Imprese Storiche può essere: