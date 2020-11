Regione Veneto, altri due assessori positivi al Covid: Calzavara e Caner

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

La giunta Zaia non si salva dalla pandemia: prima il contagio e la malattia della vicepresidente Elisa De Berti, annunciata lunedì tramite i social, e ora sono stati colpiti anche il referente del bilancio e quello del turismo. In isolamento da ieri pomeriggio sono finiti quindi anche Francesco Calzavara e Federico Caner. Da oggi la Giunta lavorerà in remoto.