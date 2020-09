REFERENDUM COSTITUZIONALE – Il ‘Sì’ al 70%. Nel Vicentino e Veneto oltre il 67%

AGGIORNAMENTO H 19 —– Ha vinto il Sì. A più di 50mila sezioni scrutinate, il Sì al referendum è in vantaggio con quasi il 70 per cento. L’affluenza definitiva al voto è stata del 53,84 per cento alla chiusura dei seggi, come riferisce il ministero dell’Interno. In Veneto il sì è al 67,54%.

AGGIORNAMENTO H 17.30 —– ITALIA: Ha vinto il Sì con quasi il 70% dei voti. Sono i primi risultati, ancora parziali, del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in vantaggio con il 69,21% contro il 30,79 del No. VICENZA: Netto vantaggio anche nel Vicentino per il sì. Alle 17 la percentuale è al 61,8% contro il 38,2% del no. VENETO: In Veneto il sì è al 62,60% mentre il no al 37,4%



———–

H 17 —- La proiezione Rai (41% del campione) delle 16.34 sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari dà il Sì al 68,1% e il No al 31,9%.

I risultati provvisori degli scrutini di 21.986 sezioni su 61.622: Sì al 68,52 %, No al 31,48%.

L’affluenza provvisoria è del 54,51%, quando al Viminale sono arrivati i dati di 7.853 comuni su 7.903.

AGGIORNAMENTO ORE 16.17 – Si profilo la vittoria netta del ‘Sì’ con alcuni distinguo. Se a livello nazionale il ‘Sì’ si attesta al 69% contro il 31% del ‘No’, in Veneto si riduce nettamente la percentuale dei votanti a favore della riforma, con il ‘Sì’ al 61,9% e il ‘No’ al 38,1%. (Siamo quasi al 20% delle sezioni che hanno eseguito lo scrutinio)

AGGIORNAMENTO H 16 —- Dalla seconda proiezione Rai, su un campione del 9%, il referendum costituzionale segna la vittoria del Sì, in vantaggio con il 66,7%, mentre per il No avrebbe votato il 33,3%.

——

AGGIORNAMENTO H 15.05 —- Ecco i primi dati degli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai

Sì: 60 – 64%

No: 36 – 40%

Il Veneto presenta finora dati di affluenza alle urne nettamente superiori alla media italiana, circa 11 punti lo scarto con il resto del Paese nell’ultima rilevazione disponibile – ieri alle 23 – per il referendum sul taglio dei parlamentari: 51,04% in Veneto contro una media del 40,2%. Alto anche il numero di votanti per le Regionali (sempre alle 23 di ieri): 46,13%, contro il 41,37% del dato medio rilevato dal Viminale in 4 delle 7 regioni (Campania, Liguria, Puglia e Veneto) in cui si vota. (ANSA).

Nel pomeriggio di oggi Tviweb segue i risultati delle elezioni Regionali del Veneto aggiornando sugli exit poll e sullo spoglio. A seggi chiusi, ecco i primi risultati del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari:

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n° 240 del 12 ottobre 2019?