Red Canzian ospite della “Festa dei volontari di Città della Speranza”

Ospite d’eccezione alla “Festa dei volontari e simpatizzanti di Città della Speranza”. Domenica 14 luglio sarà presente il cantautore e musicista Red Canzian, affezionato sostenitore della Fondazione, per la quale lo scorso dicembre ha realizzato un concerto e, ad aprile, è stato testimonial della “Staffetta per la Speranza” da Padova fino a Papa Francesco.

La tradizionale iniziativa, patrocinata dal Comune di Rosà e ospitata nel parco della Famiglia Castellan a Travettore di Rosà (via Giotto, 24) a partire dalle ore 12, sarà l’occasione per ringraziare quanti mettono a disposizione il proprio tempo durante l’anno per fare banchetti, confezionare pacchetti od organizzare varie altre iniziative di raccolta fondi per sostenere la ricerca pediatrica. È prevista la partecipazione di almeno 700 persone. Come di consueto, il piatto principe sarà la sorana ai ferri (formaggio per i vegetariani).

È ancora possibile aderire, telefonando al numero 3345055278 o scrivendo all’indirizzo email l.brazzale@cittadellasperanza.org. La quota di partecipazione è di 5 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni e di 15 euro per gli adulti.