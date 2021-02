Recuperati con l’elisoccorso due escursionisti sul Grappa

Alle 17.20 circa, ormai prossima la scadenza delle effemeridi, l’elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa, dove due escursionisti erano rimasti bloccati lungo la Ferrata Guzzella. Superato il tratto della strada della galleria infatti, i due, F.M., 27 anni, di Vò Euganeo (PD), lui ed E.A., 29 anni, di Pontelongo (PD), lei, si erano ritrovati con il cavo metallico seppellito dalla neve e non erano più in grado di proseguire, né scendere, calzando scarponi con le catenelle. Individuati dall’equipaggio, i due ragazzi sono stati caricati a bordo con il mezzo in hovering e trasportati direttamente fino all’ospedale di Treviso, dato il buio incombente e la necessità di rientrare dell’ambulanza. Pronto a intervenire il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.