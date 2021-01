Record di decessi nel Regno Unito e negli USA (dove i morti superano quelli della Seconda Guerra Mondiale)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il bilancio delle vittime del Covid-19 negli Stati Uniti ha superato quello dei soldati americani uccisi durante la seconda guerra mondiale, secondo il conteggio della Johns Hopkins University che si riferisce ad esso.

La potenza leader del mondo piange 405.400 morti dall’inizio della pandemia, più del numero di soldati americani morti in azione e fuori durante la seconda guerra mondiale: 405.399, secondo il Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti.

Il bilancio americano dell’epidemia aveva superato a fine aprile quello dei soldati americani uccisi in due decenni durante il conflitto in Vietnam, una soglia dal forte significato simbolico in quanto questa guerra resta uno dei più grandi traumi vissuti dagli americani nel XX secolo.

REGNO UNITO

Secondo l’ultimo rapporto delle autorità sanitarie, 1.820 persone sono morte a causa del coronavirus nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. Questa cifra è un nuovo, triste, record per il Paese dall’inizio della pandemia.

Queste nuove cifre portano il bilancio totale delle vittime dell’epidemia nel Regno Unito a 93.290, il più pesante in Europa.

Allo stesso tempo, mercoledì sono stati rilevati 38.905 ulteriori casi di virus, confermando il calo degli ultimi giorni. In tutto, il Regno Unito conta più di 3,5 milioni di persone contagiate.

Di fronte alla situazione Boris Johnson ha detto: “Sembra che il tasso di infezione in tutto il Paese abbia raggiunto il picco e si stia stabilizzando, ma non sta diminuendo molto rapidamente, quindi dobbiamo mantenere il controllo. “. Ha quindi invitato i suoi concittadini a “mantenere la loro disciplina” e “continuare a rispettare la reclusione”.