RECOARO TERME – Villa Tonello-Margherita torna all’antico splendore

Si sono conclusi gli interventi di somma urgenza su Villa Tonello – Margherita a Recoaro Terme , di proprietà della Regione. Lo annuncia il vicepresidente della giunta veneta, sottolineando che “la ristrutturazione della copertura e il paziente restauro di tutte le decorazioni di facciata hanno riportato alla luce uno dei “tesori” dell’architettura veneta, che rischiava di andare perduto irrimediabilmente. L’immobile venne realizzato per Giuseppe Tonello tra il 1863 e il 1866 dall’architetto vicentino Antonio Caregaro Negrin, con esiti in grado di mettere in luce una profonda sensibilità, tutta veneta, che anticipa le scelte più marcatamente moderniste del Novecento. E’ ricordata come dimora estiva della regina Margherita di Savoia ma, più recentemente, i suoi spazi sono stati trasformati prima ad uso ricettivo, poi scolastico e successivamente in sede di uffici amministrativi. Villa Tonello – Margherita è stata acquisita dalla Regione nel gennaio 2017. In un anno e mezzo sono stati investiti 150.000 euro per il rifacimento del tetto e circa altrettanti per le facciate. “I lavori eseguiti – conclude il vicepresidente – costituiscono la prima tappa di un processo di riqualificazione e recupero della struttura, da tempo atteso, con l’obiettivo di favorirne la fruizione e la valorizzazione, in sinergia con il Piano di rilancio e sviluppo del compendio termale”.