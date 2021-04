Recoaro riparte dalle sponde dell’Agno

Sono già diversi i gruppi spontanei di cittadini attivi nati negli ultimi mesi con un prezioso intento: restituire alla vallata dell’Agno il decoro che merita.

Come? Partendo da interventi localizzati di pulizia degli argini del torrente Agno. Sono già centinaia i sacchi di rifiuti raccolti in riva all’Agno tra Valdagno, Brogliano e Trissino.

Ma la pulizia ambientale che questi gruppi stanno realizzando hanno interessato anche boschi e aree verdi.

Unendosi alle realtà recoaresi che da anni già si impegnano in piccole e grandi azioni di pulizia e cura del territorio, l’Amministrazione ha coordinato nei giorni scorsi un incontro per programmare una serie di interventi e azioni di sensibilizzazione anche a Recoaro Terme. Quale momento migliore per battezzare questo lavoro se non in occasione del World Earth Day che cade oggi, 22 aprile 2021.

“La tutela dell’ambiente e una sua gestione sempre più sostenibile – è il commento dell’Assessore con Delega all’Ambiente, Giovanni Ceola – sono tematiche assolutamente strategiche oggi riprese dalle politiche nazionali ed europee. Ma l’efficacia di queste misure parte dal locale, attraverso un’azione mirata rivolta al coinvolgimento della popolazione. È questo quanto vogliamo fare anche a Recoaro, per attivare un nuovo faro territoriale che faccia del rispetto per la natura il proprio obiettivo cardine.”

“Raccogliendo gli spunti emersi dal confronto – spiega il Sindaco, Armando Cunegato – intendiamo partire dalle vallette che affluiscono al torrente Agno. Qui sono stati abbandonati o si sono accumulati in diverse zone rifiuti vecchi di anni che continuano a inquinare e rendere il nostro bell’ambiente montano meno piacevole. Nei prossimi mesi coinvolgeremo anche il mondo scolastico con iniziative mirate. A quanti fin da ora vorranno attivarsi come Comune assicuriamo il massimo sostegno occupandoci del recupero e smaltimento dei materiali che verranno raccolti.”

Per consentire e facilitare lo scambio di notizie e l’adesione alle iniziative in programma è stato creato un gruppo WhatsApp a cui è possibile iscriversi inviando un messaggio al numero +39 347 8753315.

Informazioni sul tema saranno disponibili anche collegandosi alla pagina Facebook del Comune di Recoaro Terme.