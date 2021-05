Recoaro, multa ai padroni dei cani che abbaiano la notte

Il Giornale di Vicenza riporta l’ordinanza firmata dal sindaco di Recoaro, Armando Cunegato, secondo la quale i padroni dei cani che verranno sorpresi ad abbaiare la notte verranno multati per delle sanzioni comprese tra i 25 e i 500 euro, il tutto per far dormire sonni tranquilli agli abitanti del paese.

Secondo l’ordinanza, un cane trattato con amore e che vive in condizioni idonee non dovrebbe passare la notte ad abbaiare. Nell’ordinanza, tutti i casi di maltrattamento verso gli animali vengono condannati come previsto dalla legge, ma questo non ha comunque fermato il sindaco dal firmare un’ordinanza per la quale i cani che disturberanno la quiete pubblica causeranno delle sanzioni per i loro padroni dai 25 ai 500 euro.

Secondo l’Enpa però, il rischio è che questo porti i padroni dei cani ad usare metodi illegali per tenere a bada i loro animali domestici, come l’utilizzo di collari elettrici.